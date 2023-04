Eva Longoria : Rares photos de son incroyable maison à 22,9 millions de dollars qui est en vente

Dans une maison pareille, être une "Desperate Housewives" n'a rien de frustrant !Eva Longoria, qui a fêté son 48ème anniversaire le 15 mars 2023, a mis en vente sa sublime propriété de Beverly Hills pour 22,9 millions de dollars selon Dirt. Magnifique, cette demeure possède une architecture espagnole chère au coeur de l'actrice et de son mari José Baston. Un manoir de 11 000 m2 décoré avec des tonalités très colorées et dont le nombre de pièces peut vite donner le tournis. En tout, 8 chambres dans lesquelles le petit Santiago a dû faire de nombreuses bêtises.

Plus de courses contre la montre le matin pour prendre sa douche ou faire sa toilette puisque la maison comporte également 11 salles de bain ! Pour les amoureux de lecture, une bibliothèque avec une cheminée mais aussi une cave à vin avec un espace pour s'asseoir et siroter ses verres ainsi qu'une salle multimédia avec des rideaux en velours rouge. Ce n'est pas tout. Sur un terrain de presque 2 hectares, la propriété possède un garage attenant pour de nombreuses voitures, une énorme piscine, une cabane design en verre pour des nuits à la belle étoile, une salle de sport avec vue sur le canyon, d'un court de paddle tennis clôturé équipé de lumières pour les matchs nocturnes et d'un autre pavillon.

Je suis insatiable

Interviewée par AD en 2022, Eva Longoria avait confié que la cuisine est sa pièce préférée "parce que c'est là que se trouve le coeur de la maison". Une cuisine qu'elle aurait aimé encore plus grande. "Je pense vraiment que je suis insatiable. Je pense qu'il n'y aura jamais de cuisine assez grande pour moi", avait-elle admis.

"La deuxième pièce que je préfère est probablement mon dressing", avait-elle déclaré. Et on comprend pourquoi ! La chambre de l'ex-femme de Tony Parker est dotée d'un immense dressing organisé avec des tonnes de rangements, ainsi que d'une incroyable salle de bains attenante décorée avec une pierre blanche et grise marbrée. Pour couronner le tout, une baignoire XXL et une douche séparée aux parois de verre complètent cette pièce dans laquelle on pourrait buller des heures.