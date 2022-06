Eva Longoria plus sexy que jamais : elle en met plein la vue dans une robe qui dévoile sa poitrine

Eva Longoria était en bombe ce mardi en Sicile, lors de la 68e édition du festival du film de Taormina. Venue assister à l'avant-première du film Tell It Like a Woman dans lequel elle tient un rôle au côté de Cara Delevingne, l'actrice américaine a fait sensation.

Le dos nu, elle était parée d'une magnifique robe noire signée Alberta Ferretti laissant apparaître sa poitrine. Mais l'ancienne vedette de Desperate Housewives nous a habitués à porter des tenues spectaculaires entre sa robe pour le mariage de Brooklyn Beckham, ses différents looks au Festival de Cannes ou encore son sublime petit chemisier pour un dîner en amoureux en mars 2021.

De l'amour dans l'air

En parlant d'amour, son mari et homme d'affaire mexicain José Antonio Bastón était présent à cette avant-première, assorti à sa femme dans un costume noir très classique. Le couple a été aperçu à plusieurs reprises en train de rigoler et plus généralement en train de partager des moments très complices lors de cette soirée. Les prémices de leur histoire remontent à octobre 2013.

Depuis, les choses se sont rapidement enchaînées pour eux. Il se sont tout d'abord fiancés à Dubaï en 2015 avant d'organiser un an plus tard à Valle de Bravo au Mexique un mariage exceptionnel qui a rassemblé près de 200 personnes dont le couple Beckham, Katy Perry ou encore Ricky Martin. En 2018, c'était la consécration pour le couple qui accueillait leur premier enfant nommé Santiago et aujourd'hui âgé de 4 ans.

Par le passé, la jolie brune de 47 ans a épousé l'acteur Tyler Christopher avant de s'en séparer et de débuter une histoire d'amour avec l'ancien basketteur français Tony Parker. Mais après s'être dit "oui" en 2007 à Paris, elle a finalement demandé le divorce trois ans plus tard en raison de "désaccord insurmontables". Il a finalement été officialisé l'année suivante, en 2011, une année durant laquelle elle aura flirté avec Eduardo, le petit frère de Pénélope Cruz .

Depuis, deux autres aventures à noter pour la star américaine mais aucun autre mariage à l'horizon. Si ce n'est celui avec son actuel mari. Et depuis, tout semble aller pour le mieux pour le couple, c'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite !