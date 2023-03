"C'est dur, très dur" : Eva Longoria divorcée de Tony Parker, ces deux stars qui l'ont aidée à surmonter cette épreuve

Si elle est aujourd'hui la plus heureuse des femmes avec son mari, Jose Antonio Baston, et la meilleure des mamans pour son petit Santiago (4 ans et demi), Eva Longoria a traversé une période bien plus noire au début des années 2010. Alors qu'elle croit nager dans le bonheur avec son époux, le basketteur français Tony Parker, la jeune femme serait tombée de haut en trouvant des dizaines de textos qui prouvent la double vie de son mari. Une rumeur d'infidélité qui n'a jamais été confirmée...

S'en suit un divorce difficile, sur lequel la jeune femme, qui fête ses 47 ans ce mercredi, s'était épanchée dans le magazine Allure en 2011. "J'avais l'habitude de prendre l'avion et d'aller à des matches de basket-ball. A chaque fois que j'en parle, j'ai envie de pleurer. C'est dur, très dur. J'essaie juste de faire face aussi dignement que possible, sans drame", avait-elle confié. Heureusement, elle pouvait à l'époque compter sur deux amies très connues, ses anciennes collègues de la série qui l'a rendue célèbre.

"Deux actrices sur qui je peux compter pour des conseils sont Marcia Cross et Felicity Huffman [ses partenaires dans Desperate Housewives, respectivement Bree et Lynette]. Nous sommes comme des soeurs", expliquait-elle en effet. Si les actrices n'ont jamais divorcé, puisque Marcia Cross est mariée avec Tom, le père de ses jumelles Eden et Savannah (15 ans) depuis 2006 et que Felicity Huffman a épousé le père de ses deux filles Sophia (22 ans) et Georgia (21 ans) en 1997, toutes les deux ont 13 ans de plus que leur consoeur et ont sans doute pu lui dispenser un peu de leur expérience.

Vraiment bonnes amies

Et leur amitié est toujours aussi forte aujourd'hui : en 2018, alors qu'Eva Longoria allait recevoir son étoile sur Hollywood Boulevard, ses deux amies étaient venues la rejoindre. Et elle avait confirmé dans une émission de télé américaine qu'elles étaient restées en contact : "Felicity Huffman et Marcia Cross seront à la cérémonie pour la remise de mon étoile. Felicity prononcera un discours. Non, on est vraiment, vraiment bonnes amies."

Mais ce n'est pas le cas avec toutes ses anciennes collègues. "99% d'entre nous le sont", avait-elle conclu. Une façon de confirmer les rumeurs de tension avec Teri Hatcher, réputée pour sa solitude dans la série ? En tout cas, la maman du petit Santiago avait invité toutes ses collègues à son mariage, qui s'était déroulé en France et où seule Marcia Cross n'avait pas pu se rendre, sans doute prise par ses jumelles, âgées de cinq mois à l'époque.

Une belle amitié qui lui a permis de reprendre pied et qui l'a menée vers sa vie de rêve aujourd'hui !