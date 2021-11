Eva Queen sacrée aux NRJ Music Awards : "J'arrive pas y croire", un sacre historique

Découverte en 2018 avec son single Mood, Eva a sorti son nouvel album, Happiness, le 19 novembre dernier. Si le public la connaît en partie pour ses titres à succès Coeur noir, Smile ou encore Anniversaire, Eva doit également sa notoriété à certains membres de sa famille. En effet, sa grande soeur n'est autre que Jazz, candidate emblématique de télé-réalité. "Ma mère disait à Jazz : 'Va à l'école', mais Jazz lui répondait : 'Je vais devenir célèbre'. Quant à moi, je chantais, mais je n'y croyais pas", confiait la chanteuse de 21 ans au Parisien l'an dernier.

Eva Queen a grandi au sein d'une famille d'artistes : son grand-père était le batteur de Georges Moustaki et sa grand-mère a lancé un label musical à Londres. En plus de ses exploits musicaux (plusieurs de ses titres ont été certifiés Disque d'Or et de Platine) et ses millions de vues sur Youtube, Eva Garnier de son vrai nom est une véritable femme d'affaires qui enchaîne les collaborations avec les marques (Calzedonia, Don't Call Me Jennyfer, Maybelline) et a même sorti son propre parfum.