Evangeline Lilly méconnaissable : la star métamorphosée depuis la fin de "Lost"

Face au questionnement de ses fans quant à ses motivations, l'actrice a donné une partie de la réponse dans une publication Instagram datant du 30 décembre 2019. On voit une série de photos représentant des femmes qui ont été des inspirations pour Evangeline Lilly, dont la chanteuse Sinéad O'Connor, le mannequin Linda Evangelista et Dolores O'Riordan du groupe The Cranberries. Leur point commun ? Elles ont toutes les cheveux courts et l'assument fièrement. "Beaucoup de gens me demandent pourquoi je me suis rasée le crâne. Plein de raisons... En voilà 6", ajoute-t-elle en commentaire de sa publication.