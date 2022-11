Eve Angeli grand-mère avant d'être mère, elle aura droit à un curieux surnom (EXCLU)

Purepeople : Tu as de nombreuses actualités en cette rentrée 2022 !

Eve Angeli : C'est vrai ! Il y a la sortie du single Je Sème, le 4 novembre. L'album physique, avec 12 titres inédits, sortira le 25 novembre. Et je donne un concert le 19 novembre à Paris, au théâtre des étoiles. Ce sera en live, avec plusieurs musiciens, et ce sera à la fois les chansons qu'on connait, Avant de partir, La Felicita, et le nouvel album. Je réserve aussi quelques surprises rock. Ça sera un concert 100% live et 100% tubes.

Que peux-tu nous dire sur ce nouvel album ?

On m'a fait de beaux cadeaux sur cet album. On m'a offert le titre Ma vie entre mes mains, qui est écrit par des auteurs compositeurs qui ont collaboré avec Johnny Hallyday, Kamil Rustam et Isabelle Bernal. J'ai aussi travaillé avec le batteur de Sting, Vinnie Colaiuta. C'est le premier album que j'auto-produis vraiment toute seule. Il est 100% journal intime, il reflète ma personnalité avec des textes que j'ai écrit pour la plupart. Je parle de ma nouvelle vie, du fait que j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est autobiographique.

Quelle relation entretiens-tu avec les filles de ton époux ?

J'ai la chance de m'entendre à merveille avec toutes les deux. Je les ai connues quand la plus jeune avait 15 ans. Aujourd'hui elle a 20 ans et la plus grande a 24 ans. On a une relation de complicité, un peu "grande soeur", même si on ne se voit pas tout le temps, puisqu'elles sont en région parisienne. Ce qui est super c'est qu'elles ne me connaissaient pas trop avant que je rencontre leur père. Elles étaient très jeunes quand j'ai eu mon gros succès. Elles n'avaient donc pas d'a priori, tout comme leur père. Lui était passé à côté, il a dû vivre dans une grotte ! Il se rappelait juste que j'étais blonde avec un chapeau de cowboy.

Tu es récemment devenue grand-mère par alliance. Comment vis-tu ce nouveau statut ?

J'avoue qu'au départ ça m'a fait un choc. Je me suis dit que j'étais grand-mère par alliance avant d'être mère, ça a été ma réaction première. Et du coup j'avoue que je n'ai pas voulu le surnom "Mamie". Je préfère "Nonny". C'est le côté italien, "nonna", et je trouve ça plus mignon. En même temps, avoir ce bébé dans la famille, c'est une manière de pouvoir faire des gros câlins, de recevoir des belles photos, et puis c'est le sang de l'homme que j'aime donc c'est ma famille aussi.

Où en es-tu de ton projet d'enfant ?

C'est toujours une obsession pour moi. Le plus dur, c'est de ne pas focaliser. Par contre, je ne veux pas mettre en oeuvre le côté scientifique, "pas naturel". Je laisse faire le temps, la nature, et si ça n'arrive pas c'est que quelque part ce n'était pas écrit.

Tu évoquais récemment l'idée d'adopter...

J'ai 42 ans, je connais des femmes qui sont tombées enceinte naturellement à 44 ans donc pour l'instant je pense plus à cette voie-là. D'ici un ou deux ans, si rien ne se passe, j'espère que je serai encore éligible à l'adoption. Il y a plein de facteurs à prendre en compte.

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.