Evelyne Dheliat, la mort de son mari Philippe : "Il faut aller de l'avant"

On ne présente plus Evelyne Dheliat. Depuis près de trente ans, elle annonce la pluie et le beau temps à la télévision. Au fil des années, elle est même devenue la chef du service météo de TF1. Mais alors que sa carrière professionnelle ne semble n'avoir connu que des ascensions, sa vie privée a en revanche été semée d'embûches.

En 2017, Evelyne Dheliat perdait notamment son mari Philippe Maraninchi avec qui elle était depuis 51 ans et décédé des suites d'une maladie. Un drame qu'elle a pu surmonter grâce à ses proches. "J'ai été très bien entourée par les équipes. Les épreuves font partie de la vie. Il faut aller de l'avant", a-t-elle relativisé dans les pages de Télé Magazine paru ce 20 octobre 2021. On imagine qu'Evelyne Dheliat peut également compter sur sa fille Olivia (48 ans) et ses deux petits-enfants adolescents pour continuer de vivre pleinement sa vie.

La Miss Météo de 73 ans a également été touchée il y a près de dix ans par la maladie et plus précisément par un cancer du sein. En 2012, elle s'était donc éloignée un certain temps des antennes pour se faire soigner. Un combat qu'elle a mené dans l'intimité et dont elle a toujours un peu de mal à parler. "Disons que c'est quelque chose de trop personnel pour moi et que cela reste de l'ordre de ma vie privée. Sans faire de grand discours, je peux juste vous dire que quand je suis revenue travailler, des femmes m'ont dit et écrit que je leur avais donné du courage. Avoir été un exemple compte plus que tout pour moi", s'est-elle réjouit. Car en effet, à l'époque, Evelyne Dheliat s'est non seulement remise d'un cancer mais elle a repris le cours de sa vie normal. Ce qui a beaucoup impressionné et à raison.