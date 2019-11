Évelyne Thomas : Déçue par son expérience télé ? "On ne nous pardonne rien"

Évelyne Thomas a fait les beaux jours de TF1 et de France 3 pendant de nombreuses années. En 2013, l'animatrice a pourtant décidé de couper les ponts avec les hautes sphères de la télévision. Mais consciente du succès de l'émission C'est mon choix (Téva), - produite par Jean-Luc Delarue - elle a cependant décidé de revenir en 2015, uniquement sur la chaîne Chérie 25 mais aussi YouTube !

Invitée sur le plateau du Morandini Live sur CNews, le mercredi 6 novembre 2019, la présentatrice de 55 ans est revenue sur son expérience en télévision. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces années de bons et loyaux services ne lui ont pas laissé que des bons souvenirs : "Quelques fois, c'est vrai, j'ai eu la tentation d'abandonner parce que c'est un métier dur, où on ne vous pardonne rien", raconte-t-elle en expliquant avoir eu de nombreux moments de doute tout au long de sa carrière et en se qualifiant à l'époque comme "un petit poisson dans un océan de requins."

Aujourd'hui, la journaliste continue son métier un peu plus dans l'ombre et dispose d'une exposition bien moins large qu'auparavant. Cependant, cela ne semble pas lui déplaire, bien au contraire. Partie s'installer en Corse, celle qui élève sa fille seule, se trouve désormais bien loin de la frénésie médiatique et parisienne de l'époque : "J'ai fait le choix que j'aurais peut-être dû faire il y a 20 ans, de partir. Comme beaucoup de gens le savent, je vis en Corse (...) je ne suis plus dans l'entre-soi, je suis avec les gens. Et ça, ça me procure un bien-être et une distance", s'exprime-t-elle.

Pourtant, Évelyne Thomas assure ne pas avoir été déçue par le monde de la télévision : "Je n'étais pas une oie blanche non plus. Et finalement, je suis revenue à la télévision grâce à Chérie 25 qui m'a rappelée." Celle qui se décrit comme "intrinsèquement journaliste" admet aussi, à demi-mot, ne pas pouvoir se passer de cet univers : "J'ai mes réflexes de productrice, mes réflexes de directrice éditoriale que reviennent, je fourmille d'idées. C'est fondamentalement mon métier."

Prochainement, Évelyne Thomas lancera sa nouvelle émission intitulée Chérie s'occupe de vous, toujours sur Chérie 25.

Perrine Némard