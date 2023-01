Evelyne Thomas : Le père de sa fille Lola a refait sa vie avec une autre jolie brune

Il y a deux ans, Evelyne Thomas faisait un retour en force sur nos antennes avec une nouvelle version de C'est mon choix, l'émission emblématique du début des années 2000. De 1999 à 2004, Evelyne Thomas a en effet animé le talk diffusé sur France 3, lequel était à l'époque le plus regardé de la télévision française. Mais si le succès fut immense, C'est mon choix a finalement été déprogrammé au bout de cinq ans de témoignages. Un naufrage dont aurait été à l'origine l'ex-compagnon d'Evelyne Thomas, Christophe Aigrisse, selon elle. L'animatrice assurait que le chargé de production l'avait poussé à créer sa propre boîte de production, ce qui avait alors entaché ses rapports avec Jean-Luc Delarue, le producteur de C'est mon choix.

Mais pendant longtemps, Evelyne Thomas a été aveuglée par son amour pour Christophe Aigrisse, de onze ans son cadet et avec qui elle a partagé de longues années. Le couple a même eu une fille, Lola, en 2001. Et puis, en 2006, c'est la rupture. Celle-ci s'est malheureusement très mal passée puisqu'une plainte pour harcèlement téléphonique avait été déposée par Evelyne Thomas. En décembre 2007, Christophe Aigrisse était alors condamné à un mois de prison avec sursis et 3 000 euros d'amende pour harcèlement téléphonique (il lui avait passé quelque 160 appels).

Depuis leur séparation, Christophe Aigrisse a complètement refait sa vie. En 2012, il a laissé tomber le milieu de la télévision et la France pour s'installer à Marrakech au Maroc où il dirige l'hôtel Murano. L'homme a également retrouvé l'amour auprès d'une certaine Sophie, une autre brune très jolie qui lui a donné deux enfants. (Voir notre diaporama).

Le célibat, ça va, ça vient

Quant à Evelyne Thomas, en 2019 elle révélait avoir connu des amourettes mais demeurer célibataire. "Le célibat, ça va, ça vient, mais je suis surtout une maman solo. Cette cause me tient aussi beaucoup à coeur. Je pense beaucoup aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. C'est ce que je fais depuis dix-huit ans, et ce n'est pas toujours facile. C'est une charge énorme. Après, j'ai une vie comme tout le monde. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais je suis bien dans mon rôle de femme qui s'assume, de femme qui assume. Je me sens bien dans ce rôle de femme déterminée", déclarait-elle pour Télé Loisirs.