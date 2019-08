Evelyne Thomas : "Être maman solo, c'est une charge énorme"

Star de l'émission C'est mon choix (Chérie 25), Évelyne Thomas présente mardi 6 août 2019 une nouvelle émission sur la chaîne, Snapped : Connexion Mortelle. Interrogée par Télé Loisirs dans le cadre de la promotion de ce programme, l'animatrice de 55 ans a accepté de parler de sa vie privée et notamment de son rôle de mère.

Avec l'émission culte C'est mon choix qui avait fait les belles heures de France 3 au début des années 2000 et qui a fait son grand retour sur Chérie 25 en 2015, Évelyne Thomas est très populaire auprès des jeunes, n'en déplaise à sa fille de 17 ans. "Ses copines de lycée regardent et sont toujours très étonnées parce que ma fille porte le nom de son père et ne dit jamais qu'elle est ma fille. Par contre, quand les copines apprennent qu'en fait il y a la fille d'Évelyne Thomas au lycée, elles font : 'Oh, mais c'est pas vrai ! C'est Mon Choix, c'est formidable...'"

L'animatrice, qui a connu des amourettes mais est célibataire "pas par choix", a ensuite fait des confidences sur sa vie sentimentale et son rôle de mère. "Je suis une maman solo. Après, le célibat, ça va, ça vient, mais je suis surtout une maman solo. Cette cause me tient aussi beaucoup à coeur. Je pense beaucoup aux femmes qui élèvent seules leurs enfants. C'est ce que je fais depuis dix-huit ans, et ce n'est pas toujours facile. C'est une charge énorme. Après, j'ai une vie comme tout le monde. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais je suis bien dans mon rôle de femme qui s'assume, de femme qui assume. Je me sens bien dans ce rôle de femme déterminée", déclare-t-elle.

Femme forte, solo et qui connaît une belle carrière professionnelle, Évelyne Thomas est donc un bel exemple de réussite pour sa fille.