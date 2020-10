Evelyne Thomas morte de honte : gros malaise en direct dans TPMP

Evelyne Thomas est une femme comblée. Son émission Snapped connaît un grand succès sur NRJ12. Et ses interviews pour Non Stop People sont très suivies. De quoi réjouir la présentatrice de 56 ans qui est venue parler de ses projets dans Touche pas à mon poste (C8), jeudi 22 octobre 2020. Mais tout ne s'est pas passé comme elle l'imaginait.

Cyril Hanouna est un homme plein de surprises et Evelyne Thomas a pu le constater en plein direct. Dans sa chronique La Télé de Luigi, Luigi Li est revenu sur les moments forts de l'invitée à la télévision. L'occasion pour les téléspectateurs, le public et l'équipe de TPMP de revoir des images de la belle brune sur France 3, dans son émission culte C'est mon choix. De bons souvenirs pour la maman solo mais aussi pour Baba qui appréciait cette émission. "Ça te manque France 3 ? Pas du tout, tu es bien sur Chérie 25", a-t-il déclaré. A sa grande surprise, Evelyne Thomas a beaucoup hésité avant de répondre : "Je n'ai pas de regrets dans la vie, mais c'est vrai que France 3, ça a toujours été ma maison, j'ai commencé là-bas comme journaliste à la télé. Je ne pense pas qu'un patron de France Télévisions prenne le risque de me reprendre, je ne sais pas."

"Mais je suis très bien là où je suis", a ajouté Evelyne Thomas. Une dernière phrase que le présentateur a semble-t-il occulté puisqu'il a vite pris son téléphone portable pour joindre Alexandra Redde-Amiel, patronne des divertissements de France Télévisions, malgré le refus de son invitée.

"Je suis avec Evelyne Thomas, tu la veux ?", a-t-il lancé à la dirigeante. Un peu surprise, elle a salué la présentatrice et l'a invitée à la rencontrer : "Alors avant de se dire qu'on fait des choses ensemble, c'est bien de se rencontrer, non ?" Evelyne Thomas a accepté mais a tenté tant bien que mal de faire comprendre qu'elle était très bien sur NRJ12. "C'est très gênant pour moi. (...) C'est gênant, j'ai la honte !", a-t-elle conclu une fois l'appel terminé.