Ewan McGregor papa pour la 5e fois après la grossesse secrète de Mary Elizabeth Winstead

Il s'agit ici du cinquième enfant de Ewan McGregor. L'acteur de Star Wars, âgé de 50 ans, avait déjà accueilli quatre enfants nés de son mariage avec son ex-femme, Eve Mavrakis, Clara (25 ans), Esther (19 ans), Jayman (20 ans) et Anouk (10 ans). Ils sont restés mariés pendant plus de 22 ans avant de divorcer en janvier 2018. De son côté, Mary Elizabeth Winstead devient maman pour la première fois. L'actrice de Scott Pilgrim vs The World aussi a divorcé de son mari, le réalisateur Riley Stearns, en mai 2017 après sept années de mariage.