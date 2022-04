Ewan McGregor s'est marié avec Mary Elizabeth Winstead en toute discrétion !

La folle romance continue ! Après leur rencontre passionnée sur les plateaux de tournage, Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead se sont dit "oui" à l'occasion d'une cérémonie en toute en discrétion.

"C'était un petit mariage pour la famille et les amis proches" a révélé une source proche à People. "Ils ont organisé une cérémonie à l'extérieur. C'était plein d'amour et de joie. Les plats étaient de saison. Ils forment un couple adorable. Ils sont assez discrets et aiment leur vie de canyon. Ils vont souvent à la plage ensemble", a-t-elle ajouté. Les deux tourtereaux avaient déjà accueilli le petit Laurie l'année passée, une autre étape de la vie de couple.

Avant de former la famille parfaite, Ewan et Mary Elizabeth avaient dû franchir plusieurs obstacles, à savoir leur mariage respectif. En effet, lors de leur rencontre sur le tournage de la série Fargo en 2016 les deux acteurs sont tout simplement mariés. C'est Mary Elizabeth, 37 ans, qui divorce la première en mai 2017, de son mari Riley Stearns après 7 années de mariage. L'acteur de Star Wars et Moulin Rouge emboîte le pas quelques mois plus tard et quitte son épouse depuis 22 ans, Eve Mavrakis.

Une épreuve pas toujours évidente. On sait que l'acteur écossais de 51 ans a subi de nombreuses critiques de la part de ses filles qui n'ont pas accepté la séparation de leurs parents. Pour Mary Elizabeth, c'est la fin brutale d'un amour débuté à ses 18 ans qui a été plus dur à gérer. "J'ai divorcé il y a quelques années maintenant et je peux dire que c'était une chose effrayante pour moi parce que j'étais avec la même depuis mes 18 ans et c'est tout ce que je savais, affirmait-elle à Glamour UK en 2020, j'ai vraiment commencé quelque chose de nouveau en tant qu'adulte pour la première fois de ma vie. Pour moi c'était un tournant énorme, d'accepter le changement, que c'est une bonne chose et de ne pas savoir où ça va te mener."

Après avoir traversé les épreuves, le couple peut maintenant savourer un mariage au goût de victoire et envisager d'élever son jeune fils dans la tranquillité et la sérénité.