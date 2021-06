Ewan McGregor : Sa fille Clara défigurée par un chien, elle finit aux urgences avant un tapis rouge

À cause de son coûteux divorce avec Eve Mavrakis, les rapports entre Ewan McGregor et sa fille Clara s'étaient sensiblement dégradés. Heureusement, ils s'entendent à nouveau et jouent aujourd'hui dans un même film. La jolie blonde a d'ailleurs sorti le grand jeu pour l'avant-première, malgré un incident qui l'a défigurée juste avant...

Ewan et Clara McGregor sont tous deux à l'affiche de The Birthday Cake. Le film réalisé par Jimmy Giannopoulos (en salles aux États-Unis le 18 juin 2021) a été projeté en avant-première vendredi 11 juin au Mob Museum, à Las Vegas. Ewan McGregor était absent, mais sa fille de 25 ans y a assisté. Elle s'est présentée aux photographes vêtue d'une tenue beige Fendi, des points de suture encore saignants entre les deux yeux, au nez et sous l'oeil gauche.

Clara McGregor a expliqué l'origine de ses blessures sur Instagram. "Quand une morsure de chien te mène aux urgences, 30 minutes avant le tapis rouge, révèle la jeune femme. Merci au @themobmuseum de nous avoir reçus, le film @thebirthdaycakemovie sort au cinéma et en vidéo à la demande le 18 juin !"