Fabien Roussel flingué par un célèbre journaliste : il dénonce un homme méprisant, arrogant et violent

Dans l'émission Quotidien du 6 avril 2022, les candidats à la présidentielle sont tous passés au crible en respectant le temps parole imposé par l'ARCOM - ex-CSA -, à quatre jours du premier tour de l'élection présidentielle.Yann Barthès a demandé cette mission au journaliste Jean-Michel Aphatie, qui fût son collègue à l'époque du Petit Journal sur Canal+. Avec son bagout et sa passion pour la politique, il a joué les snipers de la politique n'épargnant personne. Toutefois, son descriptif de la campagne du communiste Fabien Roussel est arrivé jusqu'aux oreilles de l'homme politique, et il n'a pas apprécié le ton et l'argumentaire du journaliste. Sur Twitter, il l'a bien fait comprendre.

"Le débat politique oui, l'insulte non. Votre mépris, votre arrogance et votre violence ne vous servent pas Jean-Michel Apathie [sic]. Quant aux Jours Heureux, c'est le programme du Conseil National de la Résistance. Hommage à ces femmes et à ces hommes qui ont sauvé la France", a écrit sur Twitter le leader du PCF.