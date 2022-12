Fabienne Carat avec Séverine Ferrer au Musée Grévin, une grande soirée pour la bonne cause

Fabienne Carat était au rendez-vous, le 8 décembre dernier au Musée Grévin à Paris. La star de Plus Belle La vie (série désormais arrêtée avait fait le déplacement pour la Fondation ACTION ENFANCE, qui a organisé pour la première fois une soirée caritative à destination de ses entreprises partenaires. Le but de cette fondation ? Accueillir, protéger et éduquer des frères et soeurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Ainsi, afin de collecter un maximum de dons (60 000 € à l'issue de la soirée), Pierre Lecomte, Président de la Fondation et François Vacherat, Directeur général, avaient mis les petits plats dans les grands en invitant pas moins de 130 convives, dont l'actrice de 43 ans.

Cette dernière a notamment expliqué à la fondation qu'elle était très touchée car elle voyait en ces enfants sa propre fille (Céleste): "Ça me fait toujours très mal au coeur de pouvoir imaginer la moindre violence psychologique ou physique sur un enfant, donc je suis toujours très admirative par tout ce qu'ils font, les éducateurs familiaux les suivent jusqu'à la majorité et parfois au-delà, alors merci beaucoup ACTION ENFANCE pour tout ce que vous faites."

Tout ce qui est partagé est meilleur

La présentatrice Séverine Ferrer était également de la partie pour cette soirée, tout comme l'acteur Gil Alma, lui qui est proche de la fondation depuis quelques années. "A partir du moment où on aime les gens, on prend du temps pour eux", a-t-il notamment déclaré. "Tout ce qui est partagé est meilleur, alors faisons-le nous aussi", a estimé de son côté son acolyte dans la pièce Réunis Benoit Joubert.

La comédienne Eloïse Valli, sublime dans une robe noire bustier, était également présente. Pour elle, cette fondation représente "beaucoup", car "moi-même j'ai été placée durant mon enfance. Et le retour à l'enfance, ce sont aussi des moments comme ce soir au musée Grévin, ça nous fait rêver et je souhaite que ces enfants puissent rêver à leur tour et que l'année prochaine on ait encore plus de fonds pour eux et qu'on puisse faire de belles choses tous ensemble", a-t-elle expliqué.

A noter qu'au cours de cette soirée, les invités ont bien évidemment pris la pose avec plusieurs statues du musée, comme celle du pâtissier et jeune papa Cyril Lignac pour Séverine Ferrer, Gims pour Fabienne Carat et Éloïse Valli, ou encore Nelson Mandela pour Gil Alma.