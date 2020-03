Fabienne Carat complexée physiquement : "J'ai tellement de mal-être intérieur..."

En août dernier, Fabienne Carat célébrait son quarantième anniversaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps semble glisser sur l'actrice de Plus belle la vie (France 3) qui a rejoint le casting de Section de recherches (TF1). Sur les réseaux sociaux, les internautes sont nombreux à complimenter la jolie brune pour sa silhouette zéro défaut et son visage angélique sans une ride. Pour Purepeople.com, elle évoque son rapport au physique et révèle avoir quelques complexes.

Comme beaucoup, Fabienne Carat se trouve des défauts. "Il faut savoir que j'ai beaucoup de complexes, nous confie-t-elle. Je vieillis, je me trouve grosse et moche." D'ailleurs, l'interprète du commandant Jeanne Lorieux dans Section de recherches se dit étonnée par les gentils mots qu'elle reçoit. "J'ai tellement de mal-être intérieur que je suis surprise qu'on me complimente", lance-t-elle. Au fil du temps, ces complexes ont pris de moins en moins de place pour Fabienne Carat. L'actrice de 40 ans concède alors être bien dans sa peau... depuis peu : "Des complexes, on en aura toute notre vie, je pense. Mais là, je me sens bien. Et c'est très récent !"

Sourire à la vie, ça aide vraiment

La comédienne également chanteuse révèle estime réussir à s'accepter en respectant certaines règles, mais pas seulement. "Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je pense que l'hygiène de vie, l'hydratation sont des choses qui comptent aussi. Tout comme faire du sport, même si en ce moment, ce n'est pas évident pour moi avec mon planning chargé. Enfin, il y a à mon sens aussi la génétique qui entre en jeu...", déclare-t-elle.

Mais le plus important à ses yeux reste la beauté intérieure. "J'ai pris très tôt conscience qu'il fallait être belle à l'intérieur pour rester belle à l'extérieur, confie-t-elle. Quand je faisais du théâtre à 21 ans, j'ai rencontré des comédiennes qui avaient 30 ans, ce qui était déjà vieux pour moi à l'époque, et qui avaient des plis d'aigreur. Je me suis dit que je ne voulais pas devenir comme ça. Mais on ne peut pas mentir." Et de conclure : "Sourire à la vie, ça aide vraiment."

