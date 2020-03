Fabienne Carat : Ses photos bluffantes prises à vingt ans d'écart

En légende, l'actrice également chanteuse dresse le bilan de ces vingt dernières années : "J'ai traversé tellement de choses juste pour pouvoir arriver à Paris. Aujourd'hui, j'ai 20 ans de plus et toujours cette même fougue et cette même passion qui m'animent. J'ai toujours mon âme d'enfant, mais dans un corps de guerrière. Je me sens forte, tellement la même et tellement différente à la fois." Plus encore, Fabienne Carat évoque "des choix difficiles, tranchants, fous, osés, risqués", une "certaine douleur"... "Mais si on ne prend pas de risque, alors on est certain de ne pas avancer. Si on ose, on a une chance sur deux d'y parvenir", conclut-elle, toujours aussi positive.

Quelques mots sur son parcours qui surviennent quelques jours avant la sortie de son premier livre baptisé Danse avec la vie (éditions Michel Lafon). Dans cet ouvrage qui sera disponible à la vente le 26 mars 2020, l'actrice retracera sa vie, et plus particulièrement son succès sur le petit écran.