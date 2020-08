Fabienne Carat dénudée dans Plus belle la vie : "J'ai ravalé ma salive"

Fabienne Carat voit son personnage dans Plus belle la vie évoluer. La star du programme a accordé une jolie interview à Télé Star. Si, dans celle-ci, elle annonce son divorce d'avec son compagnon de longue date et évoque son célibat et son désir de maternité, elle en dit aussi plus sur son mariage dans la fiction...

Comme prévu, Samia doit épouser Hadrien. Tradition oblige, elle a le droit à un enterrement de vie de jeune fille. Celui-ci est organisé par ses copines qui lui proposent de faire un spectacle de danse burlesque. C'est alors que tout bascule. Des vidéos d'elle se lâchant vont fuiter sur la Toile. "Samia qui travaille désormais en politique, se retrouve alors dans une situation compliquée", révèle Fabienne Carat.

La comédienne fait ensuite des confidences sur la façon dont son personnage va tenter de se sortir de cette situation délicate : "Samia va se servir de ce buzz pour une cause plus utile qui est la lutte contre le cancer du sein. Elle veut faire passer un message à toutes les femmes : oser se dénuder devant leur médecin pour être dépistée." Une idée qui n'est pas sans rappeler l'émission de TF1, Stars à nu.

D'ailleurs, celle que l'on retrouvera bientôt dans Section de recherches sur la première chaîne aurait certainement pu participer au programme. Comme les femmes et les hommes qui y ont contribué, elle aussi a connu des femmes atteintes de cette maladie.

Concernant le fait de se déshabiller devant la caméra, la comédienne qui n'a jamais caché ses complexes, déclare : "J'ai ravalé ma salive et je n'ai rien dit car quand on est comédiens, on a parfois des intrigues ou des rôles qui réveillent des peurs... mais qui ne concernent que nous. Il faut donc dépasser nos complexes."

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Fabienne Carat dans le magazine Télé Star en kiosques le 17 août 2020.