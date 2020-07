Fabienne Carat mieux dans sa peau : ce mal dont elle souffrait ado

Fin mai, Fabienne Carat a sorti un livre autobiographique intitulé Danse avec la vie (aux éditions Michel Lafon). Elle y évoque notamment ses années collège pas toujours simples ou la mort de son grand-père. Des expériences qui l'ont "abîmée" comme elle l'a confié à Télé 7 Jours, Mais elle ne regrette pas de les avoir livrées. À un mois de ses 41 ans, la star de Plus belle la vie (France) a fait le bilan de sa vie auprès du magazine, un beau bilan.

Aujourd'hui, l'interprète de Samia est bien dans sa peau. Mais cela n'a pas toujours été le cas. "Si à 25 ans, j'avais pu me sentir aussi bien qu'aujourd'hui, j'aurais conquis le monde ! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot", a tout d'abord déclaré Fabienne Carat. Les années ont passé et lui ont permis de prendre confiance en elle et se "débarrasser de beaucoup de choses". "Moi qui, adolescente, souffrais de dysmorphophobie [il s'agit d'un trouble obsessionnel du comportement, caractérisé par l'exagération d'un défaut qui peut être imaginaire, NDLR], je me sens beaucoup mieux dans ma peau, bien qu'il reste du chemin à parcourir", a poursuivi la belle brune qui compte bien croquer la vie à pleines dents. Malgré le temps qui passe, la showgirl (qui est aussi chanteuse et qui a sorti un calendrier) se sent toujours jeune, "pleine de fougue, de rêves et d'envies".

Plus belle la vie, un tournage spécial

On imagine que sa bonne humeur et sa joie de vivre sont contagieuses sur le tournage de Plus belle la vie. Depuis 2005, elle fait partie de l'équipe de la célèbre série et a donc découvert l'avant et après-confinement. La belle comédienne, qui a récemment lancé son émission Web 100% Carat, a tourné la veille du confinement avec son partenaire Guillaume Delorme dans des conditions spéciales. "Nous étions en équipe très réduite, dans des décors extérieurs. Le jardin de Samia avait été recréé exprès par la production. Nous n'étions même pas sûrs de pouvoir rentrer à Paris, c'était dingue", a expliqué Fabienne Carat. Fort heureusement, elle a pu faire le voyage vers la capitale et a retrouvé sa soeur Carole, qui venait d'avoir une petite fille. Les deux jeunes femmes sont restées ensemble jusqu'au déconfinement et ont diverti les internautes sur les réseaux sociaux et YouTube. Elles ont même fait une apparition dans Tous en cuisine (M6) le 30 avril dernier.

Fin mai, Fabienne Carat et les autres acteurs de Plus belle la vie ont fait leur retour au studio Belle de mai. Sans surprise, la production avait pris des mesures pour que personne ne soit atteint du coronavirus. "Le plateau ressemblait à une cour d'école, où chacun retrouvait ses copains malgré les conditions sanitaires drastiques : nous enlevions nos masques au dernier moment, chaque accessoire était désinfecté avant de jouer. Nous n'avions ni maquilleur, ni coiffeur, ni habilleur. (...) On a tous pris conscience de la chance de faire ce métier et de l'importance des postes de chacun", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview de Fabienne Carat est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 27 juillet 2020.