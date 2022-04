Fabienne Carat dévoile par mégarde le visage de sa fille Céleste

Le jeudi 21 avril 2022 était un triste jour pour les fans de Section de recherches. La série s'est arrêtée après 14 saisons et c'est hier soir que TF1 diffusait le grand final (un carton d'audience). Fabienne Carat, qui avait rejoint le casting en 2019 sous les traits du commandant Lorieux, était pour l'occasion l'invitée de Sud Radio. Et par mégarde, elle a dévoilé le visage de sa fille Céleste, âgée de 4 mois.

En début d'interview, l'animatrice Valérie Expert a fait savoir que Fabienne Carat avait fait le déplacement avec sa petite fille. "Je ne l'emmène pas partout mais quand je n'ai pas le choix comme ce matin, je l'emmène. Mais elle est très sage", a précisé l'actrice de 42 ans. Elle a ensuite poursuivi l'entretien en jetant parfois des coups d'oeil à sa merveille. Mais, alors qu'elle venait de révéler qu'elle avait trouvé l'amour au bout de vingt-et-une minutes d'entretien, l'ancienne star de Plus belle la vie (France 3) a entendu Céleste pleurer.

Fabienne Carat s'est donc dépêchée de rejoindre sa fille pour la prendre dans les bras et venir avec elle au micro afin de poursuivre l'interview. Mais elle ne se doutait pas qu'elle était filmée et a donc révélé, sans le faire exprès, le visage de Céleste comme vous pouvez le voir ici en vidéo. Elle l'a réalisé après que Valérie Lexpert lui a demandé si cela ne la dérangeait pas de dévoiler le minois de son bébé. "Pourquoi on est filmé là ? Ah mince", a-t-elle répondu, tout en s'empressant de dissimuler son visage. L'équipe de Sud Radio a donc enlevé la caméra de l'actrice, le temps qu'elle redépose Céleste. "Je n'ai pas vraiment d'avis sur montrer ma fille ou pas", a-t-elle poursuivi.

Puis Fabienne Carat est revenue sur son accouchement difficile, raconté lors d'une interview pour le podcast Parents d'abord (de Télé Loisirs) : "Beaucoup de femmes vivent des choses difficiles. Et parfois on est admiré pour des raisons incompréhensibles. On est un peu un symbole, un exemple et un espoir. Je suis comme elles et j'ai beaucoup de femmes seules et célibataires qui m'écrivent, on se soutient. La grossesse et l'accouchement c'est difficile", a-t-elle conclu.

Rappelons que c'est seule que Fabienne Carat élève sa fille. Le papa et elle se sont séparés lorsqu'elle était enceinte, car il n'était pas prêt à avoir un enfant. Mais la belle brune peut compter sur sa soeur Carole, avec laquelle elle vit en compagnie de son mari et sa fille Victoire, pour lui venir en aide.