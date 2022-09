Fabienne Carat, maman émue : photo inédite de sa fille Céleste pour un grand cap de franchi

Devenir maman a incontestablement changé la vie de Fabienne Carat. En 2021, la comédienne de 43 ans a créé la surprise en annonçant sa grossesse, pour finalement accoucher à la fin de l'année. Cela ne fait donc pas encore un an que sa fille Celeste a pointé le bout de son nez et pourtant, ce 6 septembre a tout d'un anniversaire.

En effet, sur Instagram, Fabienne Carat a souhaité célébrer les 9 mois de vie de son enfant en lui adressant une tendre et touchante déclaration d'amour. "Mon ange... mon bébé tombé des étoiles... ma grande fille, tu as 9 mois aujourd'hui. Ça y est ! Tu as passé plus de temps sur terre que dans mon ventre. Tu vas bientôt marcher, tu vas bientôt parler, tu comprends déjà tant de choses... Tu es ma divine merveille, mon cadeau du ciel, la preuve que le destin existe, que ma bonne étoile brille. Tu m'as sauvée de tant de manies et de maux. Tu sublimes mes journées et mes nuits. Tu donnes une évidence à ma raison de vivre. Je te protègerai toujours comme une louve, te défendrai comme une lionne et te porterai et t'aimerai toujours du plus profond de mon âme comme une maman", lit-on.



Et pour accompagner ce texte, l'ex-interprète de Samia Nasri dans Plus belle la vie a dévoilé une photo inédite de Celeste, sur laquelle son visage est dégagé bien que soumis à un filtre. C'est tout de même la première fois que ses abonnés ont l'occasion de découvrir aussi bien sa jolie bouille, d'habitude soigneusement camouflée. "Une très jolie petite princesse", "Une magnifique poupée", "Très jolie ta fille", peut-on lire en commentaires.