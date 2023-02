Fabienne Carat transformée physiquement : elle affiche un nouveau look très étonnant, réactions mitigées

Fabienne Carat a fait une apparition remarquée sur Instagram dans la journée de mercredi 1er février. La comédienne y a dévoilé son dernier changement physique alors qu'elle était de sortie pour un projet professionnel. A travers deux photos, la maman de Céleste (1 an) s'est immortalisée sur une plage, à l'heure du coucher du soleil, les cheveux presque gris et et des lentilles de couleur bleus pour ses yeux. "La plage en hiver ? Blonde cendrée aux yeux bleus ? Et vous, vous aimez bousculer la normalité ? #selfie. Qui devine ce que j'ai fait sur ce set ? A - Tournage d'un film B - Séance photo C - Tournage d'un clip", a-t-elle demandé en légende à sa communauté.

Mais plutôt que de deviner, les internautes ont davantage commenté sa métamorphose. Et Fabienne Carat a eu le droit à toute sorte de réactions. Il y a ceux qui ont totalement validé et l'ont recouverte de compliments : "Magnifique", "Le changement c'est top", "Ca te va trop bien", "J'adore, encore plus belle en blonde", "Ça change mais c'est très beau wouaw". D'autres au contraire, ont regretté cette prise de risque. "Je n'aime pas le blond cendré", "Je te préfères en brune sans hésitation", "On dirait des cheveux gris.. c'est amusant de changer mais je préfère en brune", lui a-t-on adressé. Que les plus frileux sur cette nouvelle coupe de cheveux se rassurent, Fabienne Carat ne devrait pas adopter ce look de manière permanente.