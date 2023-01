Fabienne Carat : Belle déclaration à son "amoureux" Alain pour une occasion spéciale

L'année 2022 s'est terminée de la meilleure des manières pour Fabienne Carat. Non seulement elle a eu le bonheur de fêter le tout premier anniversaire de sa fille Céleste mais en plus, elle est heureuse en couple avec Alain Attard. C'est au cours de l'été dernier que le couple a officialisé son idylle. Depuis, plus question de se priver de s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Justement, avant de passer à 2023, Fabienne Carat a partagé une publication sur Instagram dédiée à son chéri révélé dans Mariés au premier regard en 2021. Et pour cause, samedi 31 décembre était l'anniversaire de ce dernier.

Pour l'occasion, l'actrice de 43 ans n'a donc pas hésité à lui déclarer tout son amour en légende d'une photo complice de leur duo. "Joyeux anniversaire mon amoureux @alain_____a #31décembre. Tu es un être extraordinaire plein d'amour, de douceur et de sourires. Tu remplis nos coeurs de tes attentions et ton soutien. Je t'envoie tout le meilleur à la hauteur, j'espère, de la beauté de ton âme", a-t-elle écrit.