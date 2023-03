Faites comme Shakira et adoptez la veste à fleurs

Achetez ce bomber Eudolah entre 19,99 € et 26,99 € sur Amazon

En sortant de l'aéroport, Shakira a clairement attiré tous les regards. Même si elle portait des lunettes et une casquette noire, impossible pour la colombienne de passer inaperçue. En vacances à New York avec ses deux enfants, la jeune femme a opté pour un look qui sent bon le printemps. Associé à un jean noir déchiré et un tee-shirt noir, sa veste noire à motifs de roses était clairement la pièce phare de son look. Pour reproduire cet ensemble, ce bomber est l'idéal. Comme celui de la chanteuse, il arbore ce noir profond qui met en valeur les fleurs colorées par un jeu de contraste très réussi. Vert, jaune, orange, rouge, c'est la folie des couleurs.

À cela s'ajoute sa coupe bomber qui fait des émules depuis quelques mois. Ce blouson d'aviateur est en effet revenu sur le devant de la scène, mis en lumière par des maisons comme Prada et Loewe, et arboré par les stars du monde entier à l'image de Bella Hadid ou Dua Lipa. Son zip ajoute une touche sportive ultra en vogue tandis que sa matière légère permet de la porter sous un manteau, ou tel quel lorsque les beaux jours repointeront le bout de leur nez dans très peu de temps. Enfilez avec ça un jean baggy noir, un tee-shirt simple et une casquette Trucker sombe, et vous serez la copie conforme de votre star préférée.