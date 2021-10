Familles Nombreuses : Justine Cordule amusée par les prouesses de sa fille Lila Rose

Ce samedi 2 octobre 2021 sur Instagram, Justine Cordule a annoncé plusieurs révélations auprès de ses abonnés. Après avoir révélé le sexe de son prochain enfant (son septième, ndlr), la mère de famille a également partagé une bêtise commise par l'un de ses enfants.

En effet, quelques heures seulement après avoir révélé à ses enfants le sexe de son futur bébé, la compagne de Steeve Cordule a eu la mauvaise surprise de découvrir que deux de ses enfants se sont amusés aux apprenti-coiffeurs. Un jeu qui a donné lieu à une coupe de cheveux très particulière. "Lila Rose, elle vient de descendre avec la paire de ciseaux, et je [lui] dis 'Mais qu'est-ce qui s'est passé ?' Bah, elle a fait une coupe à son frère", a indiqué la mère de famille en story (voir diaporama). Amusée par la nouvelle coiffure de son petit garçon, Justine Cordule a ensuite salué les prouesses de sa fille qui, après avoir coupé une partie de la frange de son frère, s'est également amusée à lui couper son tour d'oreille. Une petite bêtise qui n'a, fort heureusement, pas causé beaucoup de dégâts...

Un septième enfant en route

Plus tôt dans la journée, Justine Cordule avait fait une parfaite annonce à sa petite tribu. Après avoir réuni ses enfants, cette dernière a d'abord questionné ses enfants sur le sexe de son prochain bébé. Et face aux nombreuses réponses de ses enfants, la mère de famille a rapidement craché le morceau. "Ah non, c'est une fille", a-t-elle indiqué à ses enfants. Une information qui avait beaucoup plu à la plupart de ses enfants, mais pas à son fils Toan, qui souhaitait avoir un petit-frère.

Comme on peut le lire sur la biographie Instagram du compte de la mère de famille, l'arrivée au monde du prochain bébé est prévue au mois de mars prochain. Mais d'ici là, les fans du couple pourront heureusement suivre les aventures de la famille sur la Toile.