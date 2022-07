Familles nombreuses : La santé d'un enfant de 2 ans se dégrade, une perte de poids inquiétante

Tout semblait aller pour le mieux ces derniers temps pour Céline Saffré et les siens. Au mois de mai, la maman candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL était par exemple très heureuse d'annoncer qu'avec son mari Fabrice, elle attend son neuvième enfant. Un petit être qui devrait pointer le bout de son nez à la fin de l'année et ainsi rejoindre ses frères et soeurs Paul (11 ans), Jean (10 ans), Adèle (9 ans), Louis (8 ans), Charles (6 ans), Marcel (4 ans), Rose (3 ans) et Valentine (2 ans).

Mais pas de répit pour Céline pendant sa grossesse et encore moins lorsque l'un de ses enfants est malade. C'est le cas de sa benjamine Valentine, laquelle souffre de maux de ventre depuis quelques semaines sans que sa mère ne sache pourquoi. "Je veux absolument qu'on trouve d'où vient le problème", a-t-elle déclaré en story Instagram, naturellement inquiète. Il faut dire que les symptômes de la petite Valentine sont préoccupants. Le bambin est en effet sujette à de violentes diarrhées et aucun traitement ne semble être efficace. "Elle se vide complètement. On ne peut pas laisser un bébé de 2 ans dans cet état. Elle a perdu 1,5 kg en un mois. Un mois qu'elle est en diarrhée non-stop. Elle est très fatiguée", s'est désolée Céline Saffré.

Pour avoir des réponses à ses questions, la mère de famille est "allée voir 5 médecins différents en l'espace d'un mois". En vain. "Valentine a eu une analyse des selles en juillet et résultats étaient négatifs, il n'y a aucune bactérie dans son intestin. Mais ses diarrhées sont toujours présentes. Au début, ils pensaient qu'elle avait une gastro, elle a eu un sacré cocktail de médicaments et malgré cela, pas d'amélioration", a-t-elle expliqué. Si la source du problème n'a pas encore été identifiée, les professionnels de santé se veulent toutefois plutôt rassurants en assurant qu'il "ne sert à rien de s'alarmer".

Dans la journée de mardi 26 juillet, les examens se poursuivaient en tout cas pour Valentine qui a été soumise à une prise de sang. "Très fière de ma princesse, elle n'a même pas pleuré", a fait savoir Céline.