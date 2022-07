Familles nombreuses : Les Cordule cambriolés pendant leurs vacances, un choc pour le clan

La famille Cordule vient de vivre un événement traumatisant. Alors que tout le clan était en vacances (les parents Justine et Steeve et leurs enfants Timeo, Tom, Cloe, Toan, Lilas-Rose, Lubin et Lyson), leur maison a été cambriolée.

Ils ont pourtant fait le choix de rester en vacances même si ces dernières ont été écourtées d'une semaine car la petite famille ne voulait pas rester en Gironde où il y a actuellement de terribles incendies. "Nos enfants sont plutôt anxieux. (...) De notre camping on voyait ce qui se passait. Trop anxiogène pour mes enfants. Ce n'est pas possible", avait expliqué la maman. Des vacances un brin gâchées donc et un retour à la vie normale un peu particulier comme elle l'a fait savoir sur Instagram.

La maison familiale a en effet été cambriolée comme il leur a été indiqué par téléphone. Un événement qui s'est produit lors de leur première semaine de congés qu'ils ont choisi de poursuivre. "On avait de la famille qui a géré ce qu'il fallait avec les gendarmes. On a fait procuration, donc ils ont fait tout ce qu'il fallait. On a réglé pas mal de choses par téléphone en vacances, l'assurance, etc. Et puis là, comme on est rentrés, on va se charger d'aller chercher les factures dans les magasins pour certains objets qui ont été dérobés", ont-ils fait savoir. Et de préciser que les voleurs n'ont "pas tout saccagé".

C'est par une fenêtre que les malfaiteurs ont brisée qu'ils ont pu pénétrer à l'intérieur du logement. Ils sont repartis, notamment, avec les consoles de jeux des enfants. Positive et ne voulant pas traumatiser ses enfants, Justine Cordule leur a dit que ces dernières étant "en réparation" et elle compte bien les leurs racheter. Lundi 18 juillet 2022, elle a aussi précisé : "Je ne vais pas pleurer pour ce genre de situation, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Mes enfants n'ont rien c'est le principal. (...) Quand on nous a annoncé ça au téléphone ça nous a fait un choc, évidemment j'ai versé ma larme. Tout le monde réagit comme ça mais je me suis vite ressaisie parce que les enfants revenaient d'un spectacle et je n'avais pas envie qu'ils voient ça "

Il faut dire que les Cordule ont déjà été cambriolés deux fois auparavant et on même subi un home hacking il y a 8 ans !