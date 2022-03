Familles nombreuses - Les Van Der Auweraen en deuil : outrée, la maman (Cindy) vide son sac

Les Van Der Auwera, clan dont le quotidien est à suivre dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, est en deuil. Vendredi 18 mars 2022, la maman a partagé sa peine sur son compte Instagram mais aussi un gros coup de gueule... qui est un peu parti dans tous les sens.

Cindy est colère, c'est clair. En légende de photos de son chat Simba qui vient de mourir "écrasé sur la départementale" devant la maison de la famille, la jeune femme s'est adressée aux "crétins qui se pensaient plus intelligents que tout, critiqueurs, jugeurs" qu'elle qualifie tout bonnement d'"abrutis". Ce qui la rend aussi chafouine est apparemment le fait qu'elle soit jugée et critiquée en permanence parce qu'elle, son mari Sébastien et leurs 11 enfants, passent à la télévision. L'une des dernières attaques en date a notamment concerné ses chats. Elle explique qui lui a été reproché d'avoir "sécurisé" ses chats le temps du tournage – elle précise en commentaire : "On les avait sécurisés en volière pendant le tournage et on s'est fait pourrir par des bien pensants croyant tout savoir...". Une sécurité qui avait visiblement un intérêt puisqu'à présent Simba est mort.

Moi je ne me serai pas permise de vous critiquer

Vraiment emportée par son "ras-le-bol", Cindy a continué de partager ses impressions (toujours en commentaire). Elle a notamment répondu à ceux qui ont pensé qu'elle tentait d'avoir un 12e enfant, voire qu'elle était déjà enceinte suite à une de ses dernières publications où on la voyait passer des examens médicaux. "Tous les examens ne sont pas réalisés dans le but de grossesse ou mariage... depuis le début de l'émission vous jugez toutes les familles... mais c'est LEUR VIE et vous n'avez rien à dire... après toute famille qui se respecte et qui connaît ce mot 'famille' se marie à des enfants...c'est logique non??", lance-t-elle également touchée par ceux qui ont osé lui reprocher cette possible nouvelle grossesse.