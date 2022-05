Familles nombreuses : Un enfant de la tribu Gayat s'est-il marié ? Photos intrigantes...

S'ils n'apparaissent plus depuis un moment dans l'émission qui les a révélés, Familles nombreuses, la vie en XXL, les Gayat continuent de partager en toute transparence leur quotidien sur les réseaux sociaux. Car il y a toujours beaucoup de mouvements et de rebondissements dans la vie des parents Olivier et Soukdavone, et leurs neufs enfants, âgés de 4 à 26 ans (Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade). L'un des membres de la tribu vient d'ailleurs de faire une grande révélation sur Instagram. Il s'agit d'Elsa Gayat.

"Il faut qu'on vous annonce quelque chose d'incroyable", a déclaré la jeune femme de 19 ans en story Instagram mercredi 25 mai 2022. Après quoi, elle a partagé une courte vidéo à travers laquelle son compagnon Salah la demande en fiançailles ! Le couple est ensuite apparu côte à côte en tenues de mariage. En effet, Elsa s'est dévoilée dans une belle robe blanche col bardot et dotée d'une longue traîne tandis que Salah avait dégainé la chemise blanche et le noeud papillon. De quoi naturellement se demander s'ils ne s'étaient pas bel et bien mariés !

Mais la légende laisse penser qu'il pourrait s'agir de tout autre chose. "Et si un jour on était Mr&Mme DROUSSI. RENDEZ VOUS LE 29/05", lit-on. On imagine alors que les amoureux parlent en réalité d'un clip vidéo étant donné que Salah (22 ans) évolue en tant que rappeur. Il n'empêche que, malgré le doute, les internautes ont félicité en masse Elsa et son chéri pour leur "mariage".