Familles nombreuses : Une candidate enceinte de son 9e enfant, gros soupçons avant l'annonce !

Ils ont beau ne plus faire partie de l'aventure Familles nombreuses, la vie en XXL, les Fanich continuent à partager leur quotidien sur leur compte Instagram. Et ce vendredi 14 octobre 2022, Emilie et Franck (36 ans) ont annoncé une grande nouvelle.

Quoi de mieux pour finir la semaine que de découvrir un heureux événement. Les internautes qui suivent le compte de la famille Fanich ont appris... que leur famille allait s'agrandir prochainement. Pour ce faire, Emilie a enfilé une robe rose pâle en dentelle et portait un immense voile en tulle. Dans la vidéo que le couple a partagée, on peut la voir tournoyer sur elle-même, pendant que son mari se dirige vers elle. Les tourtereaux finissent par s'enlacer et leur communauté peut ensuite voir Franck poser ses mains sur son ventre arrondi. Le tout avec en fond sonore le titre Earned it de The Weeknd.

"Pour notre plus grand bonheur, nous vous annonçons la venue de notre 9e bébé. Certains l'avait deviné d'autres l'ont soupçonné, nous étions questionnés de part et d'autres lors de nos lives ou par message. Nous vous l'avons caché, nous l'avons nié pour vous garder la surprise jusqu'a ce jour. Un nouveau bijou arrive dans la famille Fanich et nous vous partagerons l'évolution de la grossesse. Nous ne connaissons pas encore le sexe. Merci pour votre soutien depuis le début la mif... Nous allons fêter comme il se doit la venue de ce nouveau bébé avec vous...", peut-on lire en légende de la publication.