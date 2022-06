Franck Fanich (Familles nombreuses) séparé d'Emilie : "J'ai un peu le blues"

La semaine ne débute pas de la plus belle des manières pour Franck Fanich. Ce lundi 13 juin 2022, l'ancien candidat de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) s'est livré à coeur ouvert à sa communauté, sur le compte Instagram officiel de la tribu.

En 2021, Emilie et Franck Fanich ont eu le bonheur d'accueillir leur huitième enfant. Une petite fille qui se prénomme Ava. L'auxiliaire de puériculture en crèche a donc pris, en plus de son congé maternité, un congé parental de six mois, afin de profiter de sa merveille et pour aider son époux pour la rénovation de leur maison. Mais la jeune femme a dû reprendre le chemin du travail, tandis que sa moitié va continuer à assurer son rôle de papa au foyer seul. Sans oublier la poursuite des travaux. Mais sans sa belle, celui qui est aussi le papa de Niya, Maïly, Edene, Naële, Eïmi ainsi que Mjih n'a pas le moral.

"J'ai un peu le blues. J'ai perdu l'habitude de me réveiller seul le matin et de gérer le foyer tout seul, sans avoir ma petite femme à côté de moi. On a tellement été habitué pendant ces trois ans acharnés de travaux à être collés les uns aux autres, à être tout le temps ensemble, surtout Mimi et moi", a tout d'abord confié le charmant brun de 35 ans qui se retrouvait tout seul chez lui. Une nouvelle routine à laquelle il va pourtant devoir s'habituer. En attendant, Franck Fanich serre les dents : "Là, vu qu'elle a repris le travail, je pensais que ça allait passer facilement. Je me suis dit : 'Ouais, ça va le faire, c'est bon.' Mais en fait ça ne passe pas", a-t-il poursuivi.

Franck Fanich se doute qu'il lui faudra un peu plus de temps pour s'habituer à son nouveau quotidien. En attendant, il noie sa peine dans le sucre comme il l'a précisé, alors qu'il était en plein petit-déjeuner. Nul doute que ses enfants lui ont redonné la joie de vivre lors de leur retour à la maison pour le déjeuner, avant de retrouver le chemin de l'école.