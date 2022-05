Familles nombreuses - Une candidate maman pour la 7e fois : première photo de bébé et le beau prénom révélé

Heloïse Weiner et son mari Mat, qu'elle a épousé il y a 10 ans déjà, se plongent donc désormais dans une nouvelle vie à 9 !

C'est au mois de novembre dernier qu'ils avaient annoncé agrandir leur famille. La maman avait alors partagé un dessin réalisé par ses enfants. Toute la tribu y était représentée, tout comme le bébé encore dans le ventre d'Héloïse. En story, elle avait précisé qu'elle accoucherait au printemps et que tout le monde était ravi, "sauf Oscar qui s'en fichait complètement".

Quelques mois plus tard, au mois de février 2022, elle avait le plaisir de révéler à sa communauté le sexe de son enfant. Les internautes apprenaient alors qu'elle attendait une petite fille. "Et c'est l'équipe des filles qui s'agrandit ! C'est ce que la plupart d'entre vous avait voté et c'était aussi ce qu'on pensait au début de la grossesse ! Tout le monde est ravi, surtout Eden qui rêvait d'une petite soeur... Plus qu'à attendre qu'elle arrive, elle va être bien accueillie", se réjouissait-elle déjà.

L'adorable Aria est en tout cas certaine d'être déjà bien entourée avec ses frères et soeurs : William (9 ans), Ezra (8 ans), Noé (6 ans), Eden (5 ans), Iris (3 ans) et Oscar (1 an et demi).