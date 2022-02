Héloïse Weiner (Familles nombreuses) enceinte : le sexe de son bébé et la réaction des enfants dévoilés

L'une des tribus de Familles nombreuses (TF1) va prochainement s'agrandir. L'une des mères de famille est actuellement enceinte. Et ce mercredi 2 février 2022, elle a enfin révélé le sexe de son bébé, sur fil d'actualité Instagram.

Heloïse Weiner et Mathias sont des parents heureux. Ils sont à la tête d'une tribu de sept enfants composée de William (9 ans), Ezra (8 ans), Noé (6 ans), Eden (5 ans), Iris (3 ans) et Oscar (1 an). Et bientôt, un nouvel enfant viendra leur apporter encore plus de bonheur. La belle brune est actuellement enceinte. Et depuis ce jour, les internautes savent si elle attend une petite fille ou un petit garçon. "Et c'est l'équipe des filles qui s'agrandit ! C'est ce que la plupart d'entre vous avait voté et c'était aussi ce qu'on pensait au début de la grossesse ! Tout le monde est ravi, surtout Eden qui rêvait d'une petite soeur... Plus qu'à attendre qu'elle arrive, elle va être bien accueillie", a-t-elle écrit.

Afin d'illustrer sa légende, Héloïse a posé souriante, avec ses deux filles qui lèvent les bras en signe de joie. Une tendre publication qui lui a valu de nombreux messages de félicitations.