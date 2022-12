Familles nombreuses : Une candidate maman pour la 9e fois, tendre photo et grand mystère

Pour l'heure, Raoudha Jean-Zéphirin n'a pas souhaité dévoiler le visage, ni le prénom de la soeur de Maël, Deynis, Timéo, Emma, Lyla-Rose, Maloé, Rubenn et Léandre. Elle n'a également pas expliqué comment s'est déroulé son accouchement. Nul doute que la mère de famille prendra la parole sur ces deux sujets sur Instagram. En attendant, elle a tout de même eu le droit à de nombreux messages de félicitations.

C'est en juillet dernier que Raoudha Jean-Zéphirin avait officialisé sa neuvième grossesse sur Instagram. Pour l'occasion, elle avait posté un cliché d'elle en bikini afin de mettre son joli baby bump en avant. Elle était entourée de ses filles Emma et Lyla-Rose. "Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que bébé 9 est bientôt là. Mon mari, mes enfants et moi même sommes les plus heureux. J'avais tellement hâte de vous le dire...", avait elle écrit en légende.

Récemment, une autre candidate du programme a également accouché de son 9e enfant. Il s'agit de Céline Saffré. "Nous sommes heureux de vous annoncer que bébé A est venu agrandir notre famille en ce merveilleux jour du 7 décembre. Il a pointé le bout de son nez à 12h23. Maman et bébé sont en pleine forme...", avait-elle tout d'abord écrit en story Instagram. Puis, elle avait dévoilé une photo de ses autres enfants, chacun en train de tenir une pancarte formant le prénom de leur petit frère : Augustin. "Un prénom classique et intemporel. Tout comme ceux de ses frères et soeurs. Vous étiez nombreux à l'avoir deviné", était-il précisé.