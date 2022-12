Familles nombreuses : Une maman a accouché de son 9e enfant, un bébé au prénom "classique et intemporel"

L'attente fut longue et la grossesse pas évidente mais ça y est, Céline Saffré est aujourd'hui avec son neuvième enfant ! Mercredi 7 décembre, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a annoncé sa naissance sur ses réseaux sociaux.

"Nous sommes heureux de vous annoncer que bébé A est venu agrandir notre famille en ce merveilleux jour du 7 décembre. Il a pointé le bout de son nez à 12h23. Maman et bébé sont en pleine forme...", a-t-il été précisé en story de son compte Instagram. Un peu plus tard, Céline Saffré se fendait d'une publication sur laquelle ses huit autres enfants étaient à l'honneur, chacun portant une pancarte avec une lettre du prénom de leur nouveau petit frère. L'occasion de découvrir que ce dernier a été appelé Augustin. "Un prénom classique et intemporel. Tout comme ceux de ses frères et soeurs. Vous étiez nombreux à l'avoir deviné", a légendé la maman, recevant une vague de félicitations en commentaires.

Céline Saffré et son époux Fabrice ont donc accueilli leur neuvième enfant ensemble mais c'est un clan recomposé de 11 enfants qu'ils forment désormais. Et pour cause, avant de rencontrer sa moitié, Fabrice était déjà l'heureux papa de Johan et Bastien. Les deux candidats de TF1 ont ensuite eu Paul (11 ans), Jean (10 ans), Adèle (9 ans), Louis (8 ans), Charles (6 ans), Marcel (4 ans), Rose (3 ans) et Valentine (1 an).