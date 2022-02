Familles nombreuses : Une candidate prête pour la chirurgie esthétique, "J'ai pris rendez-vous..."

Ils sont plusieurs clans à partager leur quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Devant les caméras de TF1 et même sur les réseaux sociaux, des parents de fratrie affichent les moments simples de leur vie. C'est ainsi qu'Amandine Pellissard, maman de huit enfants avec son amoureux Alexandre, a eu recours à des injections de botox au niveau du visage et plus particulièrement des "rides d'expression, rides du lion". Désormais, c'est une autre figure du programme phare qui pourrait bien céder aux sirènes de la chirurgie esthétique.

Sur Instagram, jeudi 10 février 2022, Ambre Dol évoque son rapport à son physique et se livre sur ses complexes. "Au niveau de mon corps je n'en ai pas vraiment... J'ai eu 5 enfants et même si je ne suis pas parfaite : je le remercie d'avoir porter la vie et d'avoir été indulgent avec moi", confie-t-elle. Pas le même discours concernant son visage. "Mes dents, mon nez et mes rides ! Si j'ai quelque chose à refaire c'est mon nez et je n'hésiterai pas à faire une chirurgie esthétique... Et à vrai dire j'y pense de plus en plus... Il ne me plait pas et j'ai l'impression de ne voir que lui, lance-t-elle. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il est élancé par rapport à mon visage, j'ai une bosse dessus et j'ai la pointe descendante et je trouve que ça fait un résultat disgracieux ! J'ai pris rendez-vous avec un chirurgien pour en parler plus longuement !"