Familles nombreuses : Une maman atteinte d'une malformation, un traitement à vie à prendre

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, la tribu Gonzalez s'est fait une place de choix. Rapidement, les parents de huit enfants, Mélanie et Franck, ont développé une belle popularité à l'écran mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est donc tout naturellement que Jordan De Luxe les a reçus dans son nouveau rendez-vous pour Télé Loisirs, Chez Jordan, au même titre que Diana Blois ou encore Justine Cordule auparavant.

Au cours de cet entretien, Mélanie et Franck ont fait une grande révélation. La jolie maman souffre d'un "petit problème au coeur". "Elle ne le dit pas, mais elle a un traitement", a précisé le chef d'entreprise. Et pour sa femme "vite essoufflée" de détailler : "J'ai une tricuspide donc une malformation au niveau de l'artère aorte, mais tout va bien. J'ai juste un traitement à prendre à vie".

Mélanie Gonzalez a été diagnostiquée au moment de la naissance de son quatrième enfant. Ainsi, malgré la contrainte de prendre des médicaments quotidiennement, elle a parfaitement pu agrandir son clan. "Je suis suivie par un gynéco et tout va bien. Les grossesses ne gênent en rien, elles n'aggravent rien. Il y a des gens qui vivent avec ça toute leur vie et d'autres qui doivent se faire opérer. Il faut juste surveiller, faire attention", a-t-elle expliqué.

Avec son mari Franck, Mélanie a donc eu le bonheur d'accueillir sans encombre huit enfants : Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo, Cléo et le petit dernier Marceau, né le 3 septembre 2021. Et le couple ne ferme pas la porte à l'idée d'avoir un neuvième bébé. "On travaille déjà beaucoup ! Mais je ne dis rien, car à chaque fois on dit à nos amis, c'est terminé, c'est le dernier... et puis trois mois après, je suis enceinte !", confie la candidate avec prudence. Retomber enceinte a par ailleurs quelque chose de séduisant pour Mélanie qui a toujours vécu des expériences incroyables avec ses huit premiers enfants. "J'adore accoucher, je trouve ça trop beau, c'est magique, c'est les plus beaux moments de ma vie", a-t-elle reconnu.