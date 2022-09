Familles nombreuses - Une maman parle de sa douloureuse rupture : "Quand le respect n'est plus là..."

Le lundi 29 août 2022, Delphine Colas a intégré la grande famille de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL qui a entamé sa cinquième saison sur TF1. En couple avec Olivier depuis 2011, la jeune femme de 40 ans est mère de cinq enfants : Selena, Gabriel, Paul, Louise et Alba. Ses deux aînés Selena et Gabriel sont issus d'une précédente relation.

C'est la meilleure décision que j'ai prise

Dans une story publiée sur Instagram dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 septembre, Delphine Colas a répondu à une question de l'un des ses abonnés qui lui a demandé si ce n'était pas trop angoissant de quitter le père de ses deux enfants. "Si, bien sûr, j'avais peur quand j'ai quitté le père de Selena et de Gabriel, a-t-elle répondu. J'avais 29 ans. Mais quand ça ne va plus avec quelqu'un, que le respect n'est plus là, je pense que c'est mieux de partir. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Il y a plus de sept milliards d'être humains sur Terre, alors pourquoi laisser une seule personne vous gâcher la vie ? Malgré la peur de l'avenir, on peut trouver les ressources en nous, pour aller vers une vie meilleure, si c'est nécessaire", a-t-elle ajouté.

Si Delphine Colas s'est exprimée sans filtre sur sa séparation avec le père de ses aînés sur Instagram, elle aura aussi profité de l'émission de TF1 pour évoquer un sujet, la perte de son bébé mort-né. La jeune femme de 40 ans s'était déjà exprimée sur ce sujet dans une interview chez nos confrères de Télé Loisirs : "Pour nous, c'est très important de parler du décès de notre bébé, dans l'émission, parce qu'évidemment, il fait encore partie de notre famille. Ce n'est pas parce que personne ne l'a connu, mis à part nous, ses parents, qu'il n'a pas existé. On a traversé une période très difficile en perdant le frère jumeau d'Alba. Il est décédé le jour de sa naissance. Je trouve que la perte d'un enfant en période pré-natale est un sujet qui est encore trop tabou. Et si ça peut donner de l'espoir, libérer la parole pour que des parents puissent faire leur deuil sans culpabilité, et bien ce sera déjà très bien."