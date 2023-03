Familles nombreuses : Une maman ruine le travail de son chirurgien esthétique, "je vais me faire engueuler"

Louise Orgeval a fait une grosse gaffe et l'assume... Le 27 février 2023, la maman de six enfants révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1 a succombé à la chirurgie esthétique. Mais hors de question de sombrer dans l'excès ! Si elle a pris cette décision, c'était uniquement pour régler un petit complexe qui la hantait depuis plusieurs années : ses paupières tombantes.

Mais alors que l'opération s'est très bien passée, la jolie blonde a récemment fait une petite bêtise... Le mardi 14 mars 2023, elle s'est emparée de son compte Instagram pour informer ses abonnés de son séjour aux urgences. En effet, les cicatrices de la mère de famille se sont réouvertes. "J'ai fait des bêtises, c'est entièrement ma faute. Mais la cicatrice de ce côté s'est entièrement réouverte, vendredi soir", explique-t-elle face caméra, en story, sans pour autant préciser la raison exacte de cette réouverture soudaine. Suite à ce petit problème, qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses, Louise Orgeval s'est rapidement rendue aux urgences. "J'ai passé la nuit aux urgences. Enfin j'ai passé trois heures aux urgences pour que finalement ils me posent trois pauvres strips. Je suis comme ça depuis vendredi soir", a-t-elle ensuite raconté en dévoilant ses pansements.

Ça m'a bien calmée

Consciente d'avoir fauté, la maman de Noée, petite fille trisomique qu'elle a adoptée avec son mari Kevin ne remet pas la faute sur son médecin. "C'est de ma faute, je vais me faire engueuler par mon chirurgien. Mais ça m'a bien calmée croyez-moi", a-t-elle conclu.

Un peu plus tard dans la journée, Louise Orgeval s'est de nouveau emparée de son compte Instagram pour donner des nouvelles de ce petit incident. De retour de son rendez-vous chez le chirurgien, elle a finalement été soulagée de voir que ce dernier n'était pas fâché. "On a bien rigolé et il s'est bien foutu de moi. Pour l'instant il laisse comme ça. Il a juste enlevé les strips et a bien nettoyé. Ça commence déjà à se refermer donc du coup on laisse comme ça. (...) Ça va se refermer tout seul et ça n'aura pas d'incidence esthétique, on a juste pris du retard sur la cicatrisation. Je suis rassurée, pas besoin de recoudre et il ne m'a pas engueulé !", s'est-elle réjouit. Tout est bien qui finit bien donc !