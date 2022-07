Familles nombreuses : Une tribu quitte le programme, leurs dernières apparitions attendues prochainement

C'est une triste nouvelle qui a été annoncée par une candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL. Après avoir longtemps partagé son quotidien sur TF1, elle et le reste de son clan ont décidé de quitter le programme. Il s'agit des Galli.

Florie Galli, la maman de cinq enfants, dont des triplés (Arthur, 11 ans, Lucie, Rose et Maxime, 4 ans, et Paul, 1 an et demi), a fait cette annonce en story Instagram au cours du week-end. "Il doit rester quelques épisodes à la rentrée, mais ce seront les derniers pour nous", a-t-elle expliqué à ses abonnés, lesquels étaient certainement nombreux à être déçus.

Pourtant, ce n'est pas la première fois que Florie Galli et les siens prennent du recul avec les tournages du programme de TF1. Pendant quelques mois, ils n'ont plus figuré au casting afin de se remettre du rythme qu'ils jugeaient un peu trop intense. "Des fois, il se passe des choses, comme quand un enfant tombe ou des situations plus compliquées, et on n'a peut-être pas forcément tout le temps envie d'être filmé", avait déclaré la jolie rouquine à l'époque. Le clan avait finalement fait son retour à l'antenne en mars dernier, à une période où tout semblait aller mieux. "Les choses ont beaucoup changé, Arthur est rentré au collège et les triplés à l'école, aujourd'hui on a des nouvelles habitudes de vie", avait poursuivi la pétillante maman.

C'est une expérience extraordinaire

Florie Galli a toujours pris beaucoup de plaisir à partager son quotidien, même lorsque celui s'est révélé très compliqué et la faisait fondre en larmes devant les caméras, dans le but de "transmettre quelque chose de vrai". "Il faut être transparent avec les téléspectateurs. Quand on a une famille nombreuse, tout n'est pas toujours simple. Moi je veux montrer l'image de vrais parents de familles nombreuses, [...] qui galèrent parfois. Ce n'est pas parce qu'on fait de la télé qu'on doit toujours montrer une image lisse et parfaite", rappelait-elle.

Si aujourd'hui, les Galli ont malgré tout décidé de mettre un terme à cette aventure, ils n'ont rien à regretter. "C'est une expérience extraordinaire", a fait savoir Florie Galli ce week-end. Leurs fans pourront toujours suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux où la maman est très active.