Fanny (La Bataille des couples) de nouveau en couple ? Son message cryptique

A la fin du mois de novembre, la deuxième saison de La bataille des couples prenait fin sur TFX. Une émission de télé-réalité à laquelle Fanny et Nani ont participé. Très amoureuses, les deux femmes terminaient cette aventure sous les meilleurs auspices puisqu'elles décidaient de se fiancer. C'est donc avec une grande surprise que lors de la diffusion, l'ancienne candidate des Marseillais annonçait leur rupture. "Avec Nani ça ne va pas et j'ai pris la décision d'arrêter là. J'ai besoin de me reconstruire, d'évoluer. (...) J'ai trop mis de ma personne et j'en suis sortie détruite. (...) Nani restera mon plus grand amour mais nous nous sommes détruites. Elle sera la seule et unique femme de ma vie, mais au passé. Désormais je ne pense plus qu'à moi...", expliquait, bouleversée, Fanny sur Snapchat.

Depuis, la jolie blonde a supprimé tous ses souvenirs avec Nani de son compte Instagram et a décidé de prendre un nouveau départ. Elle a même opté pour une nouvelle coupe de cheveux et arbore désormais un carré chic très tendance. Mais la page Nani est-elle réellement tournée pour autant ? À en croire le dernier post de Fanny, rien n'est moins sûr.

En effet, dimanche 15 décembre, elle a partagé une nouvelle photo d'elle en compagnie de son ex. Sourire aux lèvres et regards complices, les deux femmes ont l'air toujours aussi éprises l'une de l'autre. "Et si on se donnait une seconde chance ?", inscrit simplement Fanny en légende accompagné d'un coeur rouge. En un rien de temps, une pluie de commentaires s'est abattue. Les internautes sont nombreux à espérer les voir reprendre leur vie à deux. "On fait tous des erreurs, on a tous le droit à une seconde chance", "Les yeux ne mentent pas...", "Vous êtes faites pour être ensemble", "C'est une évidence vous deux", s'extasie-t-on. Reste à savoir si ce retour de flamme sera réellement concluant et non destructeur...