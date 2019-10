Fanny (Secret Story 10) amincie : elle dévoile sa perte de poids en photos

En 2016, NT1 (l'ancien nom de TFX) donnait le coup d'envoi de la saison 10 de Secret Story. Le public a ainsi fait la connaissance de Barbara Opsomer, qui tourne actuellement un film avec Jean Reno, Mélanie Dedigama (actuellement dans La Bataille des couples) ou Sarah Lopez (récemment vue dans Moundir et les apprentis aventuriers). Fanny Rodrigues a également participé à cette édition, qui on ne le savait pas mais était la dernière. La jeune femme avait pour secret "J'ai déjà participé deux fois à Secret Story". Depuis, la jeune femme qui habite au Portugal se fait plutôt discrète en France.

Mais Fanny est plutôt active sur les réseaux sociaux. Elle partage de nombreuses photos de son compagnon Joao, de leur fils Diego (2 ans) et des photos d'elle, l'occasion de découvrir qu'elle s'est affinée ces dernières années. L'ancienne candidate de télé-réalité de 26 ans a en effet perdu du poids et l'a prouvé en posant en sous-vêtements, avec un produit censé la faire maigrir dans les mains. En story, elle a ensuite fait un montage photos. Sur l'une, on peut la voir enceinte et sur la deuxième, elle a mis l'illustration d'elle en soutien-gorge et culotte. "35 kilos séparent ces deux photos", a-t-elle légendé sa publication.