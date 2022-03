Farrah Forke (Loïs et Clark) est morte, à seulement 54 ans...

L'actrice Farrah Forke est décédée ce 25 février 2022 alors qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle s'était fait connaître dans la série culte Lois et Clark. Après plusieurs années de lutte contre la maladie, elle s'est éteinte dans sa demeure du Texas, entourée des siens. La nouvelle a été annoncée par ses proches auprès de Variety ce mercredi 2 mars.

La famille de la comédienne, qui s'était illustrée dans la série Wings dans les années 1990, a déclaré que "Farrah était féroce, tendre, loyale, aimante, forte, drôle, intelligente, protectrice, gentille, passionnée et totalement irremplaçable." La star qui s'était éloignée des plateaux de tournage à partir de 2005 laisse derrière elle deux fils de 16 ans, Chuck et Wit, sa mère et son beau-père, Beverly et Chuck Talmage ainsi que ses trois soeurs, Paige Inglis, Jennifer Sailor, Maggie Talmage, et son meilleur ami, Mike Peterson. "Elle a apporté une lumière si grande au monde que même après son décès, la lumière demeure", ont déclaré ses proches dans un communiqué. Ils ont également encouragé les fans à faire un don à l'American Cancer Society.

La comédienne avait connu ses plus belles heures à la télévision dans les années 1990 en enchaînant les rôles dans des séries majeures. Aussi, elle avait joué dans 35 épisodes de Wings où elle interprétait le rôle de la pilote d'hélicoptère Alex Lambert. Son camarade de la série, Steven Weber, lui a d'ailleurs rendu hommage sur Instagram mercredi en écrivant : "Elle était tout aussi dure, amusante, belle et ancrée que son personnage d''Alex' dans Wings."