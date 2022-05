Faustine Bollaert "draguée" chez Michel Drucker : révélations sur des invités de Vivement dimanche très intéressés...

On a tendance à l'oublier mais avant d'être l'une des animatrices phares du service public, Faustine Bollaert a écumé les émissions en tant que chroniqueuse, comme tout le monde ! Après avoir mis son talent à profit de programmes présentés par Alexandre Devoise, Jean-Marc Morandini et Patrick Sébastien, Faustine Bollaert a atterri sur le canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement dimanche prochain et ce, pour quatre saisons. Des moments dont s'est souvenu avec tendresse l'animateur emblématique sur les ondes de Rire et chansons.

Invité à promouvoir son prochain spectacle, De vous à moi, dans l'émission de Cédric Cizaire, Michel Drucker a été questionné sur les coulisses de l'incontournable programme de France 2, sur les invités et sur les potentiels rapprochements ayant pu exister entre des membres de l'équipe et des stars conviées sur le canapé. Cédric Cizaire n'a pas été déçu de la réponse de Michel Drucker : "Je ne peux pas dire les noms. Il y a des invités qui ont dragué des proches. Je me souviens d'une chroniqueuse fort célèbre qui était souvent draguée (...) Je peux dire son nom : c'était Faustine. Faustine Bollaert, elle avait beaucoup de succès. Elle était souvent draguée par nos invités et puis il y a des couples qui se sont formés, déformés, reformés dans les loges. Mais ça, c'est dans toutes les émissions."

Son coup de foudre avec Maxime Chattam sur un plateau...

Faustine Bollaert avait le vent en poupe à l'époque et c'est sûrement toujours le cas aujourd'hui mais quoiqu'il en soit, son coeur n'était pas à prendre. La présentatrice de 43 ans est plus que jamais amoureuse de l'écrivain Maxime Chattam, rencontré sur le plateau de Et si c'était ça le bonheur ? émission qu'elle présentait en 2010 : "Je l'avais invité parce que j'avais envie de savoir ce qui se cachait derrière la plume de cet écrivain, une plume que je trouvais fascinante. Et j'ai découvert un homme tout aussi fascinant."

L'amour a fait le reste. Deux ans plus tard, Maxime Chattam et Faustine Bollaert se mariaient sous les yeux de leurs proches avant qu'Abbie et Peter, leurs deux enfants de 8 et 6 ans, ne viennent agrandir leur famille. Dix ans de mariage plus tard, les tourtereaux vivent toujours d'amour et d'eau fraîche. Pas de quoi inspirer l'un des prochains romans de monsieur...