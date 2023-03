Faustine Bollaert en larmes dans Ca commence aujourd'hui : elle oublie les caméras pour étreindre Axel

Depuis 2017, Faustine Bollaert est aux commandes de l'émission de témoignages Ca commence aujourd'hui, sur France 2. Et très souvent, il arrive à la présentatrice de 43 ans d'être très émue face à certains invités. Parfois, difficile pour elle de retenir ses larmes. Comme lors de l'émission du 19 avril 2019.

Ce jour-là, dans l'émission spéciale baptisée "La nouvelle vie de nos invités", Faustine Bollaert a notamment retrouvé Axel, un jeune garçon alors âgé de 14 ans et atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Il était venu témoigner avec ses parents Christophe et Christelle un an plus tôt et cette fois, il est venu donner de ses nouvelles à l'épouse de Maxime Chattam et aux téléspectateurs de la deuxième chaîne.

Rappelons qu'à cause de cette maladie, qui est caractérisée par l'association de tics moteurs et vocaux, Axel vivait un véritable enfer. Il avait été déscolarisé et même placé en hôpital psychiatrique. Mais, un an plus tard, l'adolescent avait été opéré. On lui avait posé une stimulation profonde avec quatre électrodes au niveau de son cerveau régulées par une pile rechargeable, placée sous sa clavicule. Depuis, son quotidien a changé.

Axel venait de faire son retour à l'école, une belle victoire pour le jeune homme et ses parents. "Aujourd'hui, il n'a plus de tics moteurs même s'il a encore des tics vocaux", se réjouissait sa maman. L'invité du jour a ensuite découvert une belle surprise. Les équipes de Ca commence aujourd'hui ont retrouvé un certain Jean-Baptiste, un jeune homme atteint du même syndrome, qui a lui aussi réussi à s'en sortir et qui avait aussi témoigné dans le programme. Il est un exemple pour Axel, l'émotion était donc au rendez-vous en découvrant le beau message d'encouragement qui lui était destiné.

Axel n'a pu retenir ses larmes avant de prendre sa maman dans les bras. Et il n'était pas le seul à être pris par l'émotion. Faustine Bollaert a également fondu en larmes. La maman d'Abbie et Peter (9 ans et 7 ans) s'est ensuite levée pour faire la bise à son invité.