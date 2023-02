Faustine Bollaert maman : tendre hommage à ses enfants, sa fille Abbie déjà immense !

Faustine Bollaert serait-elle prise d'un élan nostalgique ? Le jeudi 23 février 2023, la présentatrice star de France 2 a partagé, sur les réseaux sociaux, plusieurs photographies de famille. Sur son compte Instagram, elle a d'abord accordé un joli clin d'oeil à sa grande fille Abbie, 9 ans, qui se promène au bord de l'eau avec l'ajout de la mention "My girl". Elle a ensuite eu une pensée pour son fils Peter, 7 ans, avec l'image d'un joli câlin capturée de nuit et la petite phrase "My boy". Leurs anniversaires sont pourtant, dans l'agenda, notés au mois de juillet !

On était dans un jeu de séduction assez évident

Elle est mariée depuis des années à l'écrivain Maxime Chattam. C'est avec lui que l'animatrice de Ça commence aujourd'hui a fondé sa petite famille. Ces deux-là s'étaient rencontrés en 2010 alors que Faustine Bollaert le recevait dans son émission Et si c'était ça le bonheur ?, pour la promotion d'un ouvrage. Ils avaient alors fait face à une évidence. "On nous a passé un extrait à notre mariage et avec le décalage, il ne fallait pas aller chercher bien loin pour comprendre qu'on était dans un jeu de séduction assez évident", racontait-elle chez Isabelle Morizet, sur les ondes d'Europe 1.

Je pense que parfois, elle s'interroge

Maxime Chattam avait emmené Faustine Bollaert dans un endroit un peu spécial pour leur premier rendez-vous. Il avait choisi de regarder les étoiles avec elle sur le toit d'un hôpital psychiatrique et avait su qu'il l'épouserait en voyant qu'elle avait une réaction positive. Pour autant, être l'épouse d'un homme qui écrit tant d'horreurs dans ces livres ne semblent pas être facile tous les jours. "Je pense que parfois, elle s'interroge, admettait-il sur le plateau de Télématin, sur France 2. L'avantage c'est qu'elle est en première ligne et qu'elle sait pourquoi je le fais fondamentalement." Voilà qui n'a heureusement pas empêché l'auteur de raconter des histoires à ses enfants avant qu'ils ne s'endorment. Pas celles qu'il rédige, bien entendu...