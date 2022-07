Faustine Bollaert en pleine tristesse : l'animatrice confrontée une nouvelle fois à un décès

Toute l'équipe en a également profité pour dévoiler quelques images de son passage dans Ça commence aujourd'hui. L'homme, "conscient d'être condamné", avait tenu un discours des plus tendres et des plus émouvants sur la fin de sa vie et celles de ses proches une fois sa disparition survenue : "S'ils sont heureux demain, mes enfants bien sûr, mes petits-enfants et tout le monde, moi je continue à vivre à travers eux. Et ça, c'est ma conviction. Je ne suis pas forcément croyant mais je suis sûr. Plus ils seront heureux dans la vie, mieux ils réussiront leur vie, je serai toujours en vie avec eux. De toute façon, j'aurais toujours, je pense, une place dans leur cerveau. [...] Mais je continuerai toujours à vivre avec eux. Je ne meurs pas quelque part, c'est ma conviction profonde. Que ce soit demain, ou dans un an ou dans deux ans pourquoi pas ? Je ne mourrai pas, grâce à eux."

Ce n'est pas la première fois que Ça commence aujourd'hui et la femme de Maxime Chattam font face à de telles nouvelles. Depuis le début de l'année, deux autres témoins sont également décédés : Véronique, maman d'une petite Malyssia, venue raconter son expérience de grossesse tardive et Roger, amoureux de Liliane avec qui il était marié depuis 65 ans. Cette disparition avait aussi affecté le chanteur Amir, qui l'avait sollicité pour tourner dans son clip Toi : "Je n'oublierai jamais ce temps précieux que Liliane et vous nous avez accordé pour tourner ce clip qui illustre l'amour, le vrai. Courage ma chère Liliane." Les (tristes) risques du métier...