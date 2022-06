Faustine Bollaert et Amir en deuil et très émus : ils annoncent une triste nouvelle

En apprenant la nouvelle, Faustine Bollaert a évidemment eu une pensée pour le témoin marquant de son émission. En story Instagram, l'animatrice a repartagé la photo de Roger accompagnée d'un tendre message. "Nous avons tant aimé Roger... Je pense infiniment à Liliane et au couple extraordinaire qu'ils formaient... Et j'envoie toute mon affection à leur si grande et belle famille", peut-on lire.

C'est également Amir qui a été touché par la disparition du retraité. Et pour cause, le célèbre chanteur l'avait choisi pour apparaître dans le clip de son titre Toi, au côté de Liliane. Celui qui vient de remporter le prix de La Chanson de l'année a rendu hommage à Roger en partageant des vidéos émouvantes des coulisses du tournage. "Reposez en paix Roger. Après 65 ans d'amour vous voyagez, mais seul cette fois... Je n'oublierai jamais ce temps précieux que Liliane et vous nous avez accordé pour tourner ce clip qui illustre l'amour, le vrai. Courage ma chère Liliane", a-t-il souhaité.