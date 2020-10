Faustine Bollaert partage une photo de son séduisant frère, ses fans sous le charme

Ce post devrait également donner le sourire à Charles car les internautes étaient sous le charme. "Même doux regard que sa soeur", "Vous vous ressemblez beaucoup", "Il est pas mal", "Très beau le frère", a-t-on pu lire parmi les commentaires.

Il y a un an, Faustine Bollaert accordait une interview à Gala. Elle y évoquait son frère et révelait qu'il était tombé gravement malade durant sa jeunesse. Il est donc parti aux Etats-Unis pour se "refaire une santé". "Je suis allée le voir quelques mois plus tard. Je l'avais quitté fragile, et, en sortant de l'aéroport, j'ai découvert un garçon au top de sa forme, sportif, bien dans sa peau, bronzé. Le beau gosse californien", s'était-elle souvenue. La femme de Maxime Chattam a donc un attachement particulier avec les States.